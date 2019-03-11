СЕГОДНЯ 07:36 2019-03-11T07:36:53+03:00

В Сургуте по десять лет тюрьмы получили трое мужчин за разбой

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Накануне Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении Закавова Абдулмажида, Мурзабекова Наримана и Магомедова Артура за разбой. Преступники получили по десять лет лишения свободы в колонии строгого режима.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, злоумышленники, находясь в одном из районов Сургута, под вымышленным предлогом спровоцировали конфликт с жителем города. Они избили сургутянина, причинив ему тяжкий вред здоровью, после чего похитили у него имущество на сумму более 22 тысяч рублей.

Суд назначил каждому наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Апелляционной инстанцией жалобы стороны защиты на приговор суда оставлены без удовлетворения, приговор без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU