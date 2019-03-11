СЕГОДНЯ 06:55 2019-03-11T06:55:09+03:00

Погода в Югре 11 марта: тепло и ветрено Фото: Татьяна Коркина

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В понедельник 11 марта в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, слабая метель, гололедные явления. Ветер юго-западный, южный 7 - 12 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха +3,-2 градусов, местами -3,-8 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7 - 12 метров в секунду. Температура воздуха 0,+2 градусов.

В Сургуте ясная погода и без осадков. Ветер юго-западный, западный 8-12 метров в секунду. Температура воздуха: -1, -2 градуса.

В Нижневартовске облачно и без осадков. Ветер юго-западный 8-12 градусов. Температура воздуха: -3, 0 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU