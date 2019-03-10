В Сургуте оренбуржец обчистил соседа по хостелу

СЕГОДНЯ 16:25 2019-03-10T16:25:53+03:00

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В Сургуте возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков, уроженца Оренбургской области, который подозревается в краже. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, месяц назад в дежурную часть полиции обратился 24-летний молодой человек, который рассказал, что у него похитили дорогой ноутбук, игровую консоль и вещи на сумму 177 тысяч рублей.

Полицейские установили, что потерпевший живёт в одном из хостелов города, где снимает койко-место. Накануне пропажи к нему заселился новый жилец. Потерпевший ушёл на работу, а вернувшись, обнаружил, что на месте нет ни соседа, ни его вещей.

По словам злоумышленника, он недавно приехал в Сургут, не трудоустроился и решил улучшить своё финансовое состояние за счёт соседа. Часть похищенного задержанный успел продать, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Теперь он находится в изоляторе временного содержания, ему может грозить срок до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU