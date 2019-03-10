В Югорске открылся новый отдел бслуживания центральной городской библиотеки

СЕГОДНЯ 10:51 2019-03-10T10:51:53+03:00

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В Югорске в начале недели открылся дополнительный отдел обслуживания центральной городской библиотеки им. А. И. Харизовой на Чкалова, 7 в жилом комплексе «Авалон». Как сообщает администрация города, в торжественной церемонии открытия приняли участие мэр города Андрей Бородкин, депутаты городской думы, председатель общественной организации «Элегия», социальные партнёры и волонтёры библиотеки.

Как отметил Андрей Бородкин, Югорск ждал этого события долгое время.

- Мы можем сказать, что созданы все условия для читателей, и мне очень приятно, что у нас открывается такой социальный объект в этой густонаселенной части города, где проживает почти десять тысяч человек, - отметил он.

После церемонии перерезания красной ленточки, юные книголюбы не только презентовали книжный фонд и услуги библиотеки, но и впервые попробовали себя в роли библиотекарей-дублёров. В честь знаменательного в жизни города события первым vip-читателям вручили именные читательские билеты.

Совсем скоро на площадке библиотеки реализуют проект «Библиотека - центр медийной культуры», результатом которого станет создание видеоконтента, продвигающего книги и чтение, и его дальнейшая трансляция в интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU