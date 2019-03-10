2019-03-10T05:00:00+03:00
Общество

Погода в Югре 10 марта: оттепель и небольшой снег

Днём до +3 градусов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода в Югре 10 марта: оттепель и небольшой снегПогода в Югре 10 марта: оттепель и небольшой снегФото: Татьяна Коркина
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В Югре сегодня, 10 марта, ожидается облачность с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег, метель. Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура ночью -3…-8 ºС, при прояснениях -13…-18 ºС, днем +3…-2 ºС, местами -3…-8 ºС.

В Ханты-Мансийске облачность с прояснениями. Небольшой снег, слабая метель. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура ночью -4…-6 ºС, днем 0…+2 ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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