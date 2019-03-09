2019-03-09T16:08:29+03:00
Общество

В Сургуте продлён запрет на проведение массовых мероприятий из-за гриппа

Так, например, отменены завтрашние детские спектакли
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Сургуте продлён запрет на проведение массовых мероприятий из-за гриппаВ Сургуте продлён запрет на проведение массовых мероприятий из-за гриппаФото: Татьяна Коркина
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По распоряжению Главного государственного санитарного врача по Сургуту и Сургутскому району в городе продлён запрет на проведение массовых мероприятиях. Как сообщает «СургутИнформТВ», в связи с этим отменены спектакли театра актёра и куклы «Петрушка», которые должны были пройти завтра, 10 марта.

Также сургутские ребятишки не увидят театральных постановок «Как страусёнок друзей искал» и «Колобок». В течение рабочей недели театр вернёт деньги за билеты, купленные через интернет-сайт.

Отметим, за минувшую неделю в Сургуте в два раза увеличилось число госпитализированных с диагнозом «грипп». За помощью к медикам обратились порядка5 тыс. сургутян, рост заболеваемости ОРВИ и гриппом за неделю составил 13%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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