СЕГОДНЯ 16:00 2019-03-09T16:00:20+03:00

В Сургуте мальчик угодил под колёса «Ауди». Фото: скриншот

Изменить размер текста: A A

В Сургуте сегодня, около 12 часов, на перекрёстке ул. Университетской и ул. Каролинского произошло ДТП. Как сообщает «СургутИнформТВ», 12-летний мальчик не дождался разрешающего сигнала светофора и перебежал дорогу.

Несколько автомобилей остановились, но 26-летний водитель «Ауди», который ехал со стороны ул. Ивана Захарова в сторону Каролинского, затормозить не успел. В результате ребёнок попал под колёса автомобиля.

На место происшествия прибыла карета скорой помощи. По предварительным данным, мальчик получил переломы конечностей, его госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU