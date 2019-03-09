В Сургуте мальчик угодил под колёса «Ауди»
Его госпитализировали
В Сургуте мальчик угодил под колёса «Ауди». Фото: скриншот
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В Сургуте сегодня, около 12 часов, на перекрёстке ул. Университетской и ул. Каролинского произошло ДТП. Как сообщает «СургутИнформТВ», 12-летний мальчик не дождался разрешающего сигнала светофора и перебежал дорогу.
Несколько автомобилей остановились, но 26-летний водитель «Ауди», который ехал со стороны ул. Ивана Захарова в сторону Каролинского, затормозить не успел. В результате ребёнок попал под колёса автомобиля.
На место происшествия прибыла карета скорой помощи. По предварительным данным, мальчик получил переломы конечностей, его госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU