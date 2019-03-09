2019-03-09T16:00:20+03:00
Происшествия

В Сургуте мальчик угодил под колёса «Ауди»

Его госпитализировали
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Сургуте мальчик угодил под колёса «Ауди». Фото: скриншотВ Сургуте мальчик угодил под колёса «Ауди». Фото: скриншот
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В Сургуте сегодня, около 12 часов, на перекрёстке ул. Университетской и ул. Каролинского произошло ДТП. Как сообщает «СургутИнформТВ», 12-летний мальчик не дождался разрешающего сигнала светофора и перебежал дорогу.

Несколько автомобилей остановились, но 26-летний водитель «Ауди», который ехал со стороны ул. Ивана Захарова в сторону Каролинского, затормозить не успел. В результате ребёнок попал под колёса автомобиля.

На место происшествия прибыла карета скорой помощи. По предварительным данным, мальчик получил переломы конечностей, его госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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