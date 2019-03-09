2019-03-09T12:43:31+03:00
Общество

В Сургутской филармонии женщин поздравили с днём 8 марта

Концерт состоялся 6 марта
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: пресс-служба Сургутской администрацииФото: пресс-служба Сургутской администрации
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В Сургутской филармонии в преддверии Международного женского дня состоялся городской праздничный концерт. Здесь собрались почетные граждане Сургута и Югры, общественники, руководители предприятий и учреждений города, этнических и некоммерческих объединений.

Выступая перед собравшимися, и.о. главы администрации города Алексей Жердев отметил, что природа наделила женщину удивительными способностями и умением творить настоящие чудеса.

- Женщина — явление уникальное и неповторимое. И это проявляется во всем: в выражении ее лица, звуке голоса, движениях рук, пластике. Вы создаете уют в доме и на работе, благодаря вашему терпению, трудолюбию и доброте скрашиваются тяготы нашей сложной действительности. Хочу сказать, что все самые лучшие поступки, самые искренние вещи мы совершаем ради вас, - поздравил сургутянок Алексей Жердев.

В качестве подарка на сцене филармонии прошла концертная программа, посвящённая женщинам. Среди номеров – хореографический номер «Весна» в исполнении ансамбля «Коллекция», номера вокальных и хореографичесих коллективов, музыкантов города, солистов и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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