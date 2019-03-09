В Сургуте кассир банка обнаружила поддельную 5-тысячную купюру
Возбуждено уголовное дело
В Сургуте кассир банка обнаружила поддельную 5-тысячную купюруФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:
В Сургуте возбуждено уголовное дело по факту изготовления или сбыта поддельных денег и ценных бумаг. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, накануне в дежурную часть полиции поступило сообщение от кассира одного из банков города, которая обнаружила 5-тысячную поддельную купюру во время пересчёта денег.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Купюру изъяли и направили на экспертное исследование. Согласно ему установлено, что билет изготовлен не производством Госзнак.
Сейчас подозреваемых в преступлении ищут, им может грозить до 8 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU