2019-03-09T08:59:13+03:00
Происшествия

В Сургуте кассир банка обнаружила поддельную 5-тысячную купюру

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Сургуте кассир банка обнаружила поддельную 5-тысячную купюруВ Сургуте кассир банка обнаружила поддельную 5-тысячную купюруФото: Татьяна Коркина
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В Сургуте возбуждено уголовное дело по факту изготовления или сбыта поддельных денег и ценных бумаг. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, накануне в дежурную часть полиции поступило сообщение от кассира одного из банков города, которая обнаружила 5-тысячную поддельную купюру во время пересчёта денег.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Купюру изъяли и направили на экспертное исследование. Согласно ему установлено, что билет изготовлен не производством Госзнак.

Сейчас подозреваемых в преступлении ищут, им может грозить до 8 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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