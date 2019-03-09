Погода в Югре 9 марта: ожидается слабая метель
Днём без осадков и до 0 градусов
Погода в Югре 9 марта: ожидается слабая метельФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:
В Югре сегодня, 9 марта, ночью облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, слабая метель. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура -8…-13 ºС, при прояснениях -16…-21 ºС. Днем облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег, метель, в северо-восточных районах без осадков. Ветер юго-западный, южный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура 0…-5 ºС, местами -7…-12 ºС.
В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшой снег, слабая метель. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура ночью -9…-11 ºС, днем -2…-4 ºС.
ИСТОЧНИК KP.RU