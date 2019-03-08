В Советском осудят двух похитителей кабеля

СЕГОДНЯ 10:11 2019-03-08T10:11:49+03:00

Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы

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В Советском районе заершено производство по уголовному делу в отношении двоих жителей Свердловской области. Им предъявлено обвинение в краже чужого имущества, совершённой группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в хранилище и с причинением значительного ущерба гражданина.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО, в ноябре 2018 года ранее судимые 32 и 37-летние жители Свердловской области приехали в Советский, чтобы похитить имущество с промышленных баз и лесопильных заводов. Они незаконно проникли на охраняемую территорию одной из промзон в п. Пионерский, где отключили кабель от питания перерезали ножницами кабель от электрощитка и башенного крана.

Кусок кабеля длиной 110 метров они разделили на две части и вынесли его с территории базы, после чего скрылись с места преступления. Общий ущерб составил около 75 тысяч рублей.

Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU