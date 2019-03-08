В Югре 7 марта произошло сразу три пожара

СЕГОДНЯ 07:48 2019-03-08T07:48:43+03:00

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На территории Югры вчера, 7 марта, произошло три пожара. Так, в Сургуте в 12.30 в СОТ «Виктория» по ул. Яблоневая произошёл пожар в одной из бань. Пожарные локализовали его в 12.57, ликвидировали – в 13.03. Тушили пожар 3 единицы спецтехники и 12 человек личного состава.

В Советском районе, на 3 км автодороге Коммунистический – ДНС «Ловинка» в 16.58 загорелся автомобиль «Mitsubishi shariot». Пожар локализован в 16:36, ликвидирован в 16:38. На тушение пожара от «Центроспас-Югория» выезжала 1 единица спецтехники и 4 человека личного состава.

В то же время, в тот же час в Югорске на ул. Мира произошёл пожар в жилом доме. Пожар локализован в 17:08, ликвидирован в 17:12. На тушение пожара от МЧС России выезжали 3 единицы техники, 12 человек личного состава.

Во всех трёх случаях устанавливаются причины возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU