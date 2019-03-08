Погода в Югре 8 марта: ожидается снег и мокрый снег

СЕГОДНЯ 05:57 2019-03-08T05:57:53+03:00

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В Югре сегодня, 8 марта, ночью ожидается облачность с прояснениями. В большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах метель, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер юго-западный 7 - 12 м/с, в центральных и восточных районах порывы 15 - 20 м/с. Температура воздуха -10…-15 ºС, в восточных районах -3…-8 ºС, в северо-западных -18…-23 ºС. Днем облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, метель. Ветер юго-западный 7 - 12 м/с, восточных районах порывы 15 - 20 м/с. Температура воздуха -3…-8 ºС, местами -9…-14 ºС.

В Ханты-Мансийске ночью ожидается облачность с прояснениями. Небольшой снег, метель. Ветер юго-западный 7 - 12 м/с, порывы 15 - 17 м/с. Температура воздуха -11…-13 ºС. Днем облачно с прояснениями. Небольшой снег, слабая метель. Ветер юго-западный 7 - 12 м/с. Температура воздуха -5…-7 ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU