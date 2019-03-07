Пенсионерам из Лянтора «сотрудники МФЦ» предлагают получить выплаты и обчищают их карты

СЕГОДНЯ 15:52 2019-03-07T15:52:32+03:00

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Пенсионеры Сургутского района стали жертвами нового вида мошенничества. Люди ждут выплат от МФЦ.

Так, в полиции Сургутского района поступило обращение от сотрудника многофункционального центра Лянтора о том, что в МФЦ приходят на прием пенсионеры с желанием получить несуществующие выплаты.

В ходе разбирательства было установлено, что на мобильный телефон жителей приходят смс-сообщение со следующем содержанием: «Здравствуйте! В мфц дают единовр. выплату рожденным с 1957 по 66 годы. Нужен снилс и паспорт. Скажите своим. Это тем, кто на пенсии». В дальнейшем в переписке у югорчан просят данные их банковских карт для хищения денежных средств.

Уважаемые югорчане! Полиция сообщает, что в настоящее время в действующем законодательстве изменений по социальным гарантиям, льготам и выплатам гражданам, рожденным с 1957 по 1966 годов рождения, не произошло.

ИСТОЧНИК KP.RU