СЕГОДНЯ 15:38 2019-03-07T15:38:07+03:00

В Югре в непогоду все службы в режиме повышенной готовности. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

Изменить размер текста: A A

По данным Ханты-Мансийского гидрометеоцентра 8 марта в регионе ожидаются неблагоприятные погодные явления – снег, метель, на дорогах снежные заносы, ухудшение видимости, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ночью в центральных и восточных районах, днем в восточных районах округа возможен ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

В данный период все коммунальные и экстренные службы работают в экстренном режиме. В случае возникновения ЧС следует звонить по телефону 112.

Сотрудники МЧС напоминают жителям региона о рисках, связанных с непогодой. Как правило, в такой период осложняется обстановка на дорогах. Снежные накаты, заносы, гололедные явления способствуют росту дорожно-транспортных происшествий. Необходимо строго соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

Особую осторожность при гололедных явлениях необходимо соблюдать пешеходам. При осложнении обстановки на дорогах, в условиях плохой видимости будьте предельно внимательны при переходе проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU