В рамках акции «Спасти и сохранить» в Югре пройдут 30 мероприятий

СЕГОДНЯ 15:27 2019-03-07T15:27:16+03:00

На 2019 год поставлена амбициозная задача

Изменить размер текста: A A

План мероприятий семнадцатой международной экологической акции «Спасти и сохранить» утвердили члены правительства Югры по итогам очередного заседания, состоявшегося под руководством исполняющего обязанности главы региона Геннадия Бухтина.

Экологическая акция под эгидой ЮНЕСКО «Спасти и сохранить» в этом году пройдет в Югре с 16 мая по 7 июня.

На 2019 год поставлена амбициозная задача – развить прошлогодние достижения как в количественном, так и качественном отношении.

- С этой целью в план основных мероприятий акции включено 30 мероприятий. Среди них – проведение международных и межрегиональных научно-практических конференций, интерактивных акций, марафонов «Экособытия Югры», «Моя Югра – моя планета», окружной субботник «Мой чистый дом – Югра». Новинкой нынешней акции станет проведение эконедели. В ее рамках во всех крупных городах состоятся постановки спектаклей на экологическую тематику для семейной аудитории, – констатировал Геннадий Бухтин.

Из 30 основных мероприятий 15 – эколого-просветительского характера, 6 – природоохранного, 5 – конкурсы и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU