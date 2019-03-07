2019-03-07T14:35:44+03:00
Происшествия

Семь месяцев тюрьмы получил вартовчанин за пьяную езду

Мужчина не первый раз садится нетрезвым за руль
Алена Кульмухаметова
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Житель Нижневартовска, по решению суда, отправится в колонию-поселение. Административное наказание за нетрезвое вождение ничему не научило мужчину.

Накануне нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и имеющим административное наказание за это же нарушение.

Будучи ранее осужденным за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, в январе 2019 года вновь сел за руль автомобиля в состоянии опьянения, подвергая опасности жизнь и здоровье участников дорожного движения.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком 7 месяцев с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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