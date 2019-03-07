СЕГОДНЯ 14:13 2019-03-07T14:13:12+03:00

На 8 марта в Югре объявлено штормовое предупреждение. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

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По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью с 7 на 8 марта на территории округа будет облачно с прояснениями.

В большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах метель, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер юго-западный 7 - 12 метров в секунду, в центральных и восточных районах порывы 15 - 20 метров в секунду.

Температура воздуха -10,-15 ºС, в восточных районах -3,-8 ºС, в северо-западных -18,-23 ºС. Днем облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, метель. Ветер юго-западный 7 - 12 м/с, восточных районах порывы 15 - 20 м/с. Температура воздуха -3,-8 ºС, местами -9,-14 ºС.

Внимание! Днём 8 марта также прогнозируются неблагоприятные погодные явления.

ИСТОЧНИК KP.RU