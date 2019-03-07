В Сургуте задержали водителя, насмерть задавившего пенсионерку
В Сургуте сотрудниками полиции задержан водитель автомобиля «КАМАЗ», который сегодня в 7.40 минут в районе Промзоны по улице Индустриальная совершил наезд на 65-летнюю женщину-пешехода, скончавшуюся на месте от полученных травм.
Водитель покинул место ДТП. В городе был объявлен план «Перехват». С помощью записей с камер видеонаблюдения, расположенных в районе совершения ДТП, стражам порядка удалось установить марку автомобиля, а также личность водителя.
В настоящее время 34-летний водитель находится в отделе полиции, где дает объяснения. С его слов, женщину он не заметил, так как она попала в так называемую «слепую зону».
По данному факту полицейскими проводится доследственная проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU