СЕГОДНЯ 13:50 2019-03-07T13:50:16+03:00

В Сургуте задержали водителя, насмерть задавившего пенсионерку. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

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В Сургуте сотрудниками полиции задержан водитель автомобиля «КАМАЗ», который сегодня в 7.40 минут в районе Промзоны по улице Индустриальная совершил наезд на 65-летнюю женщину-пешехода, скончавшуюся на месте от полученных травм.

Водитель покинул место ДТП. В городе был объявлен план «Перехват». С помощью записей с камер видеонаблюдения, расположенных в районе совершения ДТП, стражам порядка удалось установить марку автомобиля, а также личность водителя.

В настоящее время 34-летний водитель находится в отделе полиции, где дает объяснения. С его слов, женщину он не заметил, так как она попала в так называемую «слепую зону».

По данному факту полицейскими проводится доследственная проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU