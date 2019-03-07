В Югре стартовал конкурс «Педагог года Югры – 2019»

СЕГОДНЯ 13:12 2019-03-07T13:12:22+03:00

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В Сургуте 11-15 марта в 23-й раз пройдет региональный этап всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года Югры – 2019».

Отмечено, что в конкурсе примут участие 70 конкурсантов – педагогические работники образовательных организаций автономного округа, победители муниципальных этапов.

По итогам конкурсных испытаний будут выбраны лучшие педагоги в номинациях: «Учитель года – 2019» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, «Учитель родного языка и литературы – 2019», «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения – 2019», «Педагог – психолог года – 2019», «Сердце отдаю детям – 2019». Впервые в этом году жюри конкурса предстоит определить лучшего руководителя года образовательной организации.

Лучшие педагоги будут награждены денежными грантами в размере от 60 до 110 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU