СЕГОДНЯ 12:50 2019-03-07T12:50:50+03:00

В Нижневартовске на площади Нефтяников пройдут народные гуляния. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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Жители Нижневартовска проводят зиму уже в воскресенье, 10 марта. В 15 часов на площади Нефтяников состоится народное гулянье.

Как сообщают организаторы, для вартовчан развернут широкую старорусскую ярмарку с угощениями, кукольным театром, цыганскими гаданиями на таинственных картах, веселыми скоморохами и клоунами.

В резиденции Бабы Яги юные вартовчане смогут сделать снимки в сказочной фотозоне, а также станут участниками программы «В гостях у сказки». Традиционно на главной площади будут работать развлекательные площадки: «Будь здоров!», «Ай, да Масленица», «Песняры-потешники» и «Гуляй, Масленица».

В это же время во Дворце искусств пройдет выставка-конкурс кулинарного мастерства «Блин – 2019». Запланирована дегустация блинов, народное голосование за «Самый вкусный блин», выступления творческих коллективов и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU