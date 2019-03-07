2019-03-07T12:42:37+03:00
Общество

Сбербанк поздравил жительниц Тюмени с 8 марта

Открытки с шутками «Квартета И» доступны в мобильном приложении банк
Поделиться:
Сбербанк поздравил жительниц Тюмени с 8 марта. Фото предоставлено ПАО "Сбербанк России"Сбербанк поздравил жительниц Тюмени с 8 марта. Фото предоставлено ПАО "Сбербанк России"
Изменить размер текста:

В преддверии весеннего праздника Сбербанк поздравляет женщин с Международным женским днём. Сегодня в крупнейших отделениях банка по всей стране клиентам дарят цветы.

- Поздравляю наших клиенток с праздником весны. Искренне желаю всем солнечного настроения, крепкого здоровья, взаимной любви и успехов во всех начинаниях, – отметил заместитель председателя Западно-Сибирского банка – управляющий Тюменским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Поздравить милых дам с праздником можно переводом и оригинальной открыткой в Сбербанк Онлайн. Открытки с шутками «Квартета И» доступны в мобильном приложении банка.

Чтобы отправить открытку зайдите в мобильное приложение Сбербанк Онлайн → перейдите в раздел «Диалоги» → выберите получателя → нажмите «Открытка» и приложите к ней любую сумму (от 1 копейки).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24