В Югорске осудили школьника за избиение полицейского

СЕГОДНЯ 12:38 2019-03-07T12:38:50+03:00

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Накануне в Югре вынесен приговор подростку за применение насилия в отношении полицейского.

В ноябре прошлого года в дежурную часть полиции Югорска поступило сообщение от охранника одной из школ города о том, что в школе подростки устроили драку. На место происшествия выехал участковый уполномоченный полиции. По прибытию сотрудники школы пояснили полицейским, что молодые люди, которые устроили драку, убежали. Спустя некоторое время было установлено местонахождение затеявших драку молодых людей. Они прятались в подъезде соседнего дома.

Участковый предложил одному из школьников сесть в служебный автомобиль и последовать в отдел для выяснения причин драки в школе. В ответ подросток проявил агрессию и ударил полицейского.

За совершенное преступление несовершеннолетний местный житель осужден к наказанию в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев условно, с испытательным сроком на 3 года.

Кроме того, судом принят факт признания иска от потерпевшей стороны о компенсации морального вреда, который был полностью удовлетворен. Моральный вред был возмещен в размере 10 000 рублей в пользу полицейского.

ИСТОЧНИК KP.RU