Югорчанин Дмитрий Иванов выиграл гонку преследования на Универсиаде в Красноярске

СЕГОДНЯ 12:24 2019-03-07T12:24:57+03:00

Для спортсмена это уже четвертая медаль на Студенческих играх

Изменить размер текста: A A

Вслед за Екатериной Мошковой на пьедестал почета поднялись еще два югорских спортсмена - Дмитрий Иванов и Никита Поршнев. Состав пьедестала остался таким же, как и в спринте, однако, сегодня на первую ступеньку поднялся Дмитрий Иванов. Второе место занял Никита Поршнев, а победитель спринта Эдуард Латыпов финишировал третьим.

Для Дмитрия Иванова это уже четвертая медаль на Студенческих играх. Два года назад он выиграл два серебра в Казахстане, накануне еще одно серебро в спринтерской гонке и вот – высшая награда.

«Результат сегодня оцениваю как стопроцентный, – признался Дмитрий Иванов. – Что может быть лучше победы и чистой стрельбы на рубеже! Немаловажный фактор – это болельщики. Они очень поддерживают. Чувствую себя великолепно! Это моя первая победа на международных соревнованиях, я очень рад этому. В следующей гонке тоже буду бороться за медали!»

Напомним, Всероссийская Зимняя Универсиада-2019 проходит в Красноярске. Россия по количеству наград занимает первую строчку рейтинга. С большим отрывом третью строчку заняла Корея.

ИСТОЧНИК KP.RU