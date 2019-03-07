СЕГОДНЯ 11:58 2019-03-07T11:58:13+03:00

В Югре селянин похитил у фермера жеребёнка. Фото с сайта pixabay.com

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Югорчанин работал у фермера и посчитал, что пропажу жеребёнка глава хозяйства не заметит, но ошибся.

- В Березовском районе в отношении 56-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за совершенную кражу. Как выяснилось, злоумышленник, являясь работником крестьянско-фермерского хозяйства, похитил жеребенка. Сумма ущерба 40 000 рублей. Нарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

В Югре за прошедшие сутки раскрыто 4 ранее зарегистрированных преступления: 3 кражи и один случай умышленного причинения легкого вреда здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU