Мусоросортировочный завод Нижневартовска отправляет сырьё по разным регионам России
В Нижневартовске продолжается работа по внедрению новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами.
В августе 2018 года был запущен сортировочный комплекс, который расположен в промышленной зоне города. Как рассказал заместитель главы города Николай Лукаш, сегодня на завод привозят весь мусор, образующийся в жилом фонде, проводят его сортировку и комплектуют в брикеты по разным видам: металл, пластики, бумага, полиэтилен и стекло. Эти отходы составляют примерно 7% от общей массы. Их отправляют в другие регионы на перерабатывающие предприятия.
Как пояснил руководитель обособленного подразделения ООО «ТрансСервис» Геворг Багдасарян, вывозом мусора занимается десять специализированных машин.
- Очень хорошо, что появился этот сортировочный комплекс. Он позволит обеспечить выполнение требований законодательства в части запрета на захоронение мусора, содержащего полезные компоненты, - отметил председатель Думы Нижневартовска Максим Клец. - Тот процент отходов, который будет вывозиться на свалку, он будет гораздо ниже. А значит, дышать нам станет легче, загрязнений будет меньше. Сегодня они отправляют на переработку около 7% отходов. Поэтому у предприятия есть перспективы.
ИСТОЧНИК KP.RU