2019-03-07T11:50:02+03:00
Общество

Мусоросортировочный завод Нижневартовска отправляет сырьё по разным регионам России

У предприятия есть перспективы
Алена Кульмухаметова
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Мусоросортировочный завод Нижневартовска отправляет сырьё по разным регионам России. Фото с сайта администрации города НижневартовскМусоросортировочный завод Нижневартовска отправляет сырьё по разным регионам России. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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В Нижневартовске продолжается работа по внедрению новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

В августе 2018 года был запущен сортировочный комплекс, который расположен в промышленной зоне города. Как рассказал заместитель главы города Николай Лукаш, сегодня на завод привозят весь мусор, образующийся в жилом фонде, проводят его сортировку и комплектуют в брикеты по разным видам: металл, пластики, бумага, полиэтилен и стекло. Эти отходы составляют примерно 7% от общей массы. Их отправляют в другие регионы на перерабатывающие предприятия.

Как пояснил руководитель обособленного подразделения ООО «ТрансСервис» Геворг Багдасарян, вывозом мусора занимается десять специализированных машин.

- Очень хорошо, что появился этот сортировочный комплекс. Он позволит обеспечить выполнение требований законодательства в части запрета на захоронение мусора, содержащего полезные компоненты, - отметил председатель Думы Нижневартовска Максим Клец. - Тот процент отходов, который будет вывозиться на свалку, он будет гораздо ниже. А значит, дышать нам станет легче, загрязнений будет меньше. Сегодня они отправляют на переработку около 7% отходов. Поэтому у предприятия есть перспективы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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