2019-03-07T11:28:07+03:00
Происшествия

Не бедная вартовчанка незаконно получала субсидии и пособия из соцзащиты

Женщина являлась учредителем и работала бухгалтером
Алена Кульмухаметова
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Не бедная вартовчанка незаконно получала субсидии и пособия из соцзащиты. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыНе бедная вартовчанка незаконно получала субсидии и пособия из соцзащиты. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Жительницу Нижневартовска обвиняют в мошенничестве при получении выплат. Ей удалось получить более 400 тысяч рублей.

Как сообщили в прокуратуре ХМАО-Югры, местная жительница в период с 2012 по 2017 год для получения мер социальной поддержки предоставляла в Центр социальных выплат справки о заработной плате общества, в котором она являлась учредителем. При этом, размеры зарплаты были заведомо занижены.

Кроме того, злоумышленница работала главным бухгалтером другого предприятия и имела стабильный доход.

За указанный период жительнице города предоставлены субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, ежемесячные пособия на детей на общую сумму более 400 тысяч рублей.

Прокуратура города направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество при получении выплат» и «Мошенничество при получении выплат в крупном размере».

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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