СЕГОДНЯ 10:50 2019-03-07T10:50:58+03:00

В Нижневартовске на День города усилят меры безопасности. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

Перед входом на площадь появятся металлодетекторы

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В дни массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня города, в Нижневартовске усилят меры безопасности. Об этом рассказала временно исполняющий обязанности начальника отделения по обеспечению охраны общественного порядка УМВД России по городу Нижневартовску Гульнара Крючкова.

Традиционно центром притяжения вартовчан и гостей города в эти дни станет площадь Нефтяников.

Для безопасности вартовчан и гостей праздника при входе на территорию будут установлены стационарные металлодетекторы. При необходимости возможен личный досмотр горожан. Полицейские просят отнестись к этому с пониманием.

Накануне мероприятий обследуют территорию праздничных площадок. Особое внимание будет уделено бесперебойной работе системы «Безопасный город», круглосуточно контролирующей оперативную обстановку на дорогах города.

ИСТОЧНИК KP.RU