В Нижневартовске на День города усилят меры безопасности
В дни массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня города, в Нижневартовске усилят меры безопасности. Об этом рассказала временно исполняющий обязанности начальника отделения по обеспечению охраны общественного порядка УМВД России по городу Нижневартовску Гульнара Крючкова.
Традиционно центром притяжения вартовчан и гостей города в эти дни станет площадь Нефтяников.
Для безопасности вартовчан и гостей праздника при входе на территорию будут установлены стационарные металлодетекторы. При необходимости возможен личный досмотр горожан. Полицейские просят отнестись к этому с пониманием.
Накануне мероприятий обследуют территорию праздничных площадок. Особое внимание будет уделено бесперебойной работе системы «Безопасный город», круглосуточно контролирующей оперативную обстановку на дорогах города.
ИСТОЧНИК KP.RU