В Урае парень из кармана чужой куртки «прихватил» 25 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:46 2019-03-07T10:46:52+03:00

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Кражу денег из чужого кармана совершил молодой мужчина в Урае. Безнаказанным уйти ему не удалось.

- Полицейскими Урая установлен подозреваемый в краже денежных средств. Известно, что 25-летний мужчина из куртки заявителя похитил 25 000 рублей. В отношении похитителя возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 72 преступления, раскрыто 55, из них: один случай угона, 6 краж, 18 мошенничеств и 14 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU