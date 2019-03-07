Подход к школьному питанию в Ханты-Мансийске кардинально изменится
В школах Ханты-Мансийска пересмотрен подход к организации питания учащихся. Поначалу нововведения вызвало немало вопросов у родителей, поэтому общественники взяли эту тему под особый контроль.
С 1 января этого года было принято решение о закрытии комбината школьного питания и передачи соответствующих полномочий в общеобразовательные организации.
Проверка качества процесса питания проводится еженедельно по следующим параметрам: разнообразие рациона, нормы раздачи продукции и ее качество, температурный режим блюд, санитарное состояние обеденного зала, организация приема пищи, соблюдение графика работы столовой и буфета и т.д.
На сегодняшний день видны первые положительные нововведения. В частности, изменения коснулись графика посещения столовых - горячее питание организовано на второй и третьей переменах каждой смен, продолжительность перерывов увеличена до 15 минут. Кроме того, обновляется материально-техническая база пищеблоков, меняется облик обеденных залов.
- При таком подходе качество организации школьного питания кардинально изменится, - считает глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин.
И действительно, благодаря такой схеме в рационе учеников уже произошли значительные положительные изменения - увеличился ассортимент, калорийность и объем блюд, в меню ребятишек появились свежие фрукты и выпечка.
Директор департамента образования Югры Алексей Дренин рассказал, что в автономном округе школьное питание получают более 200 тысяч детей, из них 57 тысяч относятся к льготным категориям и дважды в день получают горячее питание на бесплатной основе.
ИСТОЧНИК KP.RU