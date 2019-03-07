СЕГОДНЯ 10:36 2019-03-07T10:36:17+03:00

Подход к школьному питанию в Ханты-Мансийске кардинально изменится. Фото с сайта pixabay.com

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В школах Ханты-Мансийска пересмотрен подход к организации питания учащихся. Поначалу нововведения вызвало немало вопросов у родителей, поэтому общественники взяли эту тему под особый контроль.

С 1 января этого года было принято решение о закрытии комбината школьного питания и передачи соответствующих полномочий в общеобразовательные организации.

Проверка качества процесса питания проводится еженедельно по следующим параметрам: разнообразие рациона, нормы раздачи продукции и ее качество, температурный режим блюд, санитарное состояние обеденного зала, организация приема пищи, соблюдение графика работы столовой и буфета и т.д.

На сегодняшний день видны первые положительные нововведения. В частности, изменения коснулись графика посещения столовых - горячее питание организовано на второй и третьей переменах каждой смен, продолжительность перерывов увеличена до 15 минут. Кроме того, обновляется материально-техническая база пищеблоков, меняется облик обеденных залов.

- При таком подходе качество организации школьного питания кардинально изменится, - считает глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин.

И действительно, благодаря такой схеме в рационе учеников уже произошли значительные положительные изменения - увеличился ассортимент, калорийность и объем блюд, в меню ребятишек появились свежие фрукты и выпечка.

Директор департамента образования Югры Алексей Дренин рассказал, что в автономном округе школьное питание получают более 200 тысяч детей, из них 57 тысяч относятся к льготным категориям и дважды в день получают горячее питание на бесплатной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU