В Югре на зимниках ввели ограничения для транспорта
Тёплая погода стала причиной ограничения движения для большегрузного транспорта сразу на нескольких зимних дорогах Нижневартовского района.
Инспекторы ГИМС округа проверили качество льда на автозимнике по направлению «Нижневартовск - Вампугол – Былино». Специалисты замерили толщину льда, проверили наличие всех необходимых предупреждающих знаков. Проверка выявила, что ледовая переправа в хорошем состоянии, но подъездная дорога к ней - зимник - подтаивает. Потому принято решение снизить грузоподъемность на нём до 5 тонн.
Такое же ограничение грузоподъёмности установили и на других зимниках района: по направлениям Белорусский - Ларьяк, Ларьяк - Чехломей - Большой Ларьяк, Былино - Зайцева Речка, сообщает ОТРК «Югра».
ИСТОЧНИК KP.RU