2019-03-07T09:58:53+03:00
Общество

В Югре на зимниках ввели ограничения для транспорта

Это связано в с тёплой погодой
Алена Кульмухаметова
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В Югре на зимниках ввели ограничения для транспорта. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-ЮгреВ Югре на зимниках ввели ограничения для транспорта. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре
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Тёплая погода стала причиной ограничения движения для большегрузного транспорта сразу на нескольких зимних дорогах Нижневартовского района.

Инспекторы ГИМС округа проверили качество льда на автозимнике по направлению «Нижневартовск - Вампугол – Былино». Специалисты замерили толщину льда, проверили наличие всех необходимых предупреждающих знаков. Проверка выявила, что ледовая переправа в хорошем состоянии, но подъездная дорога к ней - зимник - подтаивает. Потому принято решение снизить грузоподъемность на нём до 5 тонн.

Такое же ограничение грузоподъёмности установили и на других зимниках района: по направлениям Белорусский - Ларьяк, Ларьяк - Чехломей - Большой Ларьяк, Былино - Зайцева Речка, сообщает ОТРК «Югра».

ИСТОЧНИК KP.RU

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