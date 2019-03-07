На месторождении в Сургутском районе в вагоне-бытовке обнаружены тела двух рабочих
Трупы монтажника и сварщика одной из газодобывающей компании обнаружили 5 марта в вагоне-бытовке. Возможно, они отравились угарным газом.
Как сообщили в следственном комитет Югры, в данный момент проводится проверка по факту гибели двух мужчин на Западно-Сургутском месторождении. Известно, что 5 марта в вагон-бытовке, находящейся в районе 657 километра Газоконденсатопровода Западно-Сибирского месторождения в Сургутском районе, обнаружены трупы монтажника и сварщика ООО «Монолит сервис» без видимых признаков насильственной смерти.
Одной из рассматриваемых версий гибели мужчин является отравление угарным газом, образовавшимся в результате топки печи полимерной оплеткой труб.
В настоящее время проводится проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU