2019-03-07T09:49:50+03:00
Происшествия

На месторождении в Сургутском районе в вагоне-бытовке обнаружены тела двух рабочих

Признаков насильственной смерти нет
Алена Кульмухаметова
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На месторождении в Сургутском районе в вагоне-бытовке обнаружены тела двух рабочих. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреНа месторождении в Сургутском районе в вагоне-бытовке обнаружены тела двух рабочих. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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Трупы монтажника и сварщика одной из газодобывающей компании обнаружили 5 марта в вагоне-бытовке. Возможно, они отравились угарным газом.

Как сообщили в следственном комитет Югры, в данный момент проводится проверка по факту гибели двух мужчин на Западно-Сургутском месторождении. Известно, что 5 марта в вагон-бытовке, находящейся в районе 657 километра Газоконденсатопровода Западно-Сибирского месторождения в Сургутском районе, обнаружены трупы монтажника и сварщика ООО «Монолит сервис» без видимых признаков насильственной смерти.

Одной из рассматриваемых версий гибели мужчин является отравление угарным газом, образовавшимся в результате топки печи полимерной оплеткой труб.

В настоящее время проводится проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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