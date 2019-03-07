2019-03-07T09:29:45+03:00
Общество

В Урае 16 семей из аварийных домов получили ключи от новых квартир

Новый дом «вырос» на улице Ленина
Алена Кульмухаметова
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В Урае 16 семей из аварийных домов получили ключи от новых квартир. Фото с сайта администрации города УрайВ Урае 16 семей из аварийных домов получили ключи от новых квартир. Фото с сайта администрации города Урай
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Ключи от квартир в новом доме получили накануне 16 урайских семей. Как рассказали в администрации города Урай. Новоселье урайцы будут справлять на улице Ленина дом 104.

Ключи от благоустроенных квартир вручили жильцам, расселяемым из аварийных домов, а так же семьям, получающих жилье в порядке очередности.

Просторные, светлые квартиры, соответствующие требованиям современных технических регламентов, приобретены в рамках окружной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Источником финансирования приобретения квартир являются средства как окружного, так и местного бюджета.

- Одной из приоритетных задач администрации города является создание комфортной среды для проживания урайцев, - сказал глава города Урай Анатолий Иванов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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