В Урае 16 семей из аварийных домов получили ключи от новых квартир
Ключи от квартир в новом доме получили накануне 16 урайских семей. Как рассказали в администрации города Урай. Новоселье урайцы будут справлять на улице Ленина дом 104.
Ключи от благоустроенных квартир вручили жильцам, расселяемым из аварийных домов, а так же семьям, получающих жилье в порядке очередности.
Просторные, светлые квартиры, соответствующие требованиям современных технических регламентов, приобретены в рамках окружной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Источником финансирования приобретения квартир являются средства как окружного, так и местного бюджета.
- Одной из приоритетных задач администрации города является создание комфортной среды для проживания урайцев, - сказал глава города Урай Анатолий Иванов.
ИСТОЧНИК KP.RU