СЕГОДНЯ 09:29 2019-03-07T09:29:45+03:00

В Урае 16 семей из аварийных домов получили ключи от новых квартир. Фото с сайта администрации города Урай

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Ключи от квартир в новом доме получили накануне 16 урайских семей. Как рассказали в администрации города Урай. Новоселье урайцы будут справлять на улице Ленина дом 104.

Ключи от благоустроенных квартир вручили жильцам, расселяемым из аварийных домов, а так же семьям, получающих жилье в порядке очередности.

Просторные, светлые квартиры, соответствующие требованиям современных технических регламентов, приобретены в рамках окружной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Источником финансирования приобретения квартир являются средства как окружного, так и местного бюджета.

- Одной из приоритетных задач администрации города является создание комфортной среды для проживания урайцев, - сказал глава города Урай Анатолий Иванов.

ИСТОЧНИК KP.RU