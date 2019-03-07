В Ханты-Мансийске злостную неплательшицу будут судить за ложный донос
Взяла кредит в банке, а после решила избежать выплат, написав заявление в полицию, что стала жертвой мошенников.
Накануне прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Ханты-Мансийска, которая обвиняется в заведомо ложном доносе о совершении преступления.
Обвиняемая, будучи предупрежденной об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, ради снятия с себя обязательств по оплате кредита и изменения кредитной истории, написала в органы внутренних дел заявление о том, что неизвестный оформил кредит в банке на ее имя.
Проведенная по заявлению доследственная проверка показала, что указанные заявительницей сведения о преступлении являются вымышленными.
Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU