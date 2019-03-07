2019-03-07T08:54:17+03:00
Происшествия

В Ханты-Мансийске злостную неплательшицу будут судить за ложный донос

Женщина придумала способ избежать выплат
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске злостную неплательщицу будут судить за ложный донос. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыВ Ханты-Мансийске злостную неплательщицу будут судить за ложный донос. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Взяла кредит в банке, а после решила избежать выплат, написав заявление в полицию, что стала жертвой мошенников.

Накануне прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Ханты-Мансийска, которая обвиняется в заведомо ложном доносе о совершении преступления.

Обвиняемая, будучи предупрежденной об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, ради снятия с себя обязательств по оплате кредита и изменения кредитной истории, написала в органы внутренних дел заявление о том, что неизвестный оформил кредит в банке на ее имя.

Проведенная по заявлению доследственная проверка показала, что указанные заявительницей сведения о преступлении являются вымышленными.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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