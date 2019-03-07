2019-03-07T08:28:32+03:00
Происшествия

В Мегиона у пассажира «Тойота» обнаружены наркотики

Ему грозит до десяти лет тюрьмы
Алена Кульмухаметова
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Злоумышленника задержали во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полицейскими по контролю за оборотом наркотиков и дорожно-патрульной службы Мегиона на 192 километре автодороги «СургутНижневартовск» был остановлен автомобиль «Тойота Селика».

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, при обыске в наружном кармане куртки 35-летнего пассажира обнаружен бумажный сверток с веществом растительного происхождения. Результаты химического исследования показали, что изъятое является наркотиком общей массой 2,59 граммов.

В отношении жителя Мегиона возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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