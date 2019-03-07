В Мегиона у пассажира «Тойота» обнаружены наркотики
Злоумышленника задержали во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полицейскими по контролю за оборотом наркотиков и дорожно-патрульной службы Мегиона на 192 километре автодороги «Сургут – Нижневартовск» был остановлен автомобиль «Тойота Селика».
Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, при обыске в наружном кармане куртки 35-летнего пассажира обнаружен бумажный сверток с веществом растительного происхождения. Результаты химического исследования показали, что изъятое является наркотиком общей массой 2,59 граммов.
В отношении жителя Мегиона возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU