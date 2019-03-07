2019-03-07T08:10:29+03:00
Общество

Общественники Нижневартовска узнали стоимость приставок для перехода на «цифру»

В магазинах представлен большой выбор
Алена Кульмухаметова
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Общественники Нижневартовска узнали стоимость приставок для перехода на «цифру». Фото с сайта администрации города НижневартовскОбщественники Нижневартовска узнали стоимость приставок для перехода на «цифру». Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Нижневартовские активисты проекта «Народный контроль» отправились в очередной рейд по магазинам города. Общественники провели мониторинг цен на оборудование для цифрового телевидения.

- Несмотря на разнообразие сегодняшних источников информации, телевидение у многих вартовчан по-прежнему остаётся на первом месте, - отметил председатель комитета по вопросам безопасности населения Думы Нижневартовска Сергей Жигалов. - Мы уверены, что предприниматели не должны, как говорится, наживаться на покупателях при переходе на «цифру». Главная задача такого рейда - выявить возможное необоснованное завышение цен на приставки для цифрового ТВ.

Во время рейда они посетили три крупных магазина электротоваров в разных микрорайонах Нижневартовска.

Мониторинг показал, что на данный момент цены в сетях магазинов электротехники лояльные. В торговых сетях города представлено большое разнообразие оборудования для цифрового телевидения. Цены тоже разные. Спектр стоимости товара варьируется от 899 рублей до 6 500 рублей.

Напомним, переход на цифровое телевидение сейчас проходит по всей стране. Неоспоримые плюсы: устойчивый к помехам сигнал, увеличенное количество бесплатных ТВ-каналов, а главное - идеальная картинка изображения. В Югре отключение аналогового вещания планируется с июня 2019 года.

Для приема цифрового телевизионного сигнала необходимо приобрести специальное оборудование. Добавим, что правительством Ханты-Мансийского автономного округа принято постановление о предоставлении отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты в целях компенсации расходов на приобретение и установку такого оборудования. Размер выплаты определяется на основании стоимости приобретённой техники, но не выше 5 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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