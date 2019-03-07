В Нефтеюганском районе «УАЗ» врезался в «КамАЗ». Есть пострадавшие
Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал водитель «УАЗа», случилось на Мамонтовском месторождении в Нефтеюганском районе.
Как сообщили в Госавтоинспекции ХМАО-Югры, дорожная авария случилась в 08:30 на 41 км Мамонтовского месторождения в Нефтеюганском районе. Водитель за рулём «УАЗ», не учел безопасную дистанцию до движущегося впереди грузовика и совершил столкновение с автомобилем «КамАЗ». В результате происшествия, водитель автомобиля «УАЗ» получил телесные повреждения.
За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили травмы.
Задержано 9 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 5 – за отказ от медицинского освидетельствования, 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 40 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU