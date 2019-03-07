2019-03-07T07:44:32+03:00
Происшествия

В Нефтеюганском районе «УАЗ» врезался в «КамАЗ». Есть пострадавшие

Задержаны девять пьяных водителей
Алена Кульмухаметова
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В Нефтеюганском районе «УАЗ» врезался в «КамАЗ». Есть пострадавшие. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыВ Нефтеюганском районе «УАЗ» врезался в «КамАЗ». Есть пострадавшие. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал водитель «УАЗа», случилось на Мамонтовском месторождении в Нефтеюганском районе.

Как сообщили в Госавтоинспекции ХМАО-Югры, дорожная авария случилась в 08:30 на 41 км Мамонтовского месторождения в Нефтеюганском районе. Водитель за рулём «УАЗ», не учел безопасную дистанцию до движущегося впереди грузовика и совершил столкновение с автомобилем «КамАЗ». В результате происшествия, водитель автомобиля «УАЗ» получил телесные повреждения.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили травмы.

Задержано 9 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 5 – за отказ от медицинского освидетельствования, 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 40 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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