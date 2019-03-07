В Сургуте объявлен план «Перехват»: разыскивают водителя, насмерть сбившего пенсионерку
Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром на промзоне Сургута. Водителя ищет полиция.
Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, утром в промзоне Сургута на улице Индустриальная неустановленный автомобиль совершил наезд на 65-летнюю женщину, которая от полученных травм скончалась на месте.
С места происшествия преступник скрылся.
Полицейские разыскивают злоумышленника, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего. В городе обьявлен план «Перехват».
Сотрудники полиции просят очевидцев ДТП обратиться в дежурную часть УМВД России по г. Сургуту по телефону 102 или на телефон доверия УМВД России по ХМАО - Югре 8 (3467) 398-300.
ИСТОЧНИК KP.RU