СЕГОДНЯ 07:08 2019-03-07T07:08:49+03:00

Погода в Югре 7 марта: тепло и ветрено. Фото с сайта pixabay.com

Изменить размер текста: A A

В четверг 7 марта в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель, днем гололедно-изморозевые отложения. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, порывы13-18 метров в секунду. Температура ночью -3,-8 градусов, при прояснениях -13,-18 градусов, днем +1,-4 градусов, местами-9,-14 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Снег, метель, днем гололедно-изморозевые отложения. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду. Температура ночью -4,-6 градусов, днем +1,-1 градусов.

В Сургуте облачная погода и небольшой снегопад. Ветер южный, юго-западный 9-16 метров в секунду. Температура воздуха: 0, +1 градус.

В Нижневартовске облачная погода и небольшой снег. Ветер южный 8-15 метров в секунду. Температура воздуха: -3, -1 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU