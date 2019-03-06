В Сургуте рядом с колонией задержан мужчина с наркотиками

СЕГОДНЯ 15:42 2019-03-06T15:42:11+03:00

Он пытался доставить их заключенным

Изменить размер текста: A A

Накануне бойцы УФСИН пресекли очередную попытку передачи в колонию Сургута партии наркотиков.

- Вместе с наркополицейскими при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения «Север» на прилегающей территории исправительной колонии № 11 была пресечена попытка доставки наркотических средств осужденным. Задержан ранее судимый 33-летний житель Сургута, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято наркотическое средство синтетического происхождения общей массой 19,46 грамма, - сообщает пресс-служба УФСИН по ХМАО-Югре.

По данному факту в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU