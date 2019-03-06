2019-03-06T15:42:11+03:00
Происшествия

В Сургуте рядом с колонией задержан мужчина с наркотиками

Он пытался доставить их заключенным
Алена Кульмухаметова
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Накануне бойцы УФСИН пресекли очередную попытку передачи в колонию Сургута партии наркотиков.

- Вместе с наркополицейскими при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения «Север» на прилегающей территории исправительной колонии № 11 была пресечена попытка доставки наркотических средств осужденным. Задержан ранее судимый 33-летний житель Сургута, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято наркотическое средство синтетического происхождения общей массой 19,46 грамма, - сообщает пресс-служба УФСИН по ХМАО-Югре.

По данному факту в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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