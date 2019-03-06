СЕГОДНЯ 15:17 2019-03-06T15:17:12+03:00

Сбербанк информирует тюменцев о режиме работы в праздничные дни. Фото предоставлено ПАО "Сбербанк России"

Воспользоваться финансовыми услугами банка клиенты могут в круглосуточных зонах самообслуживания

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В связи с празднованием Международного женского дня Тюменское отделение Сбербанка информирует клиентов о режиме работы офисов по обслуживанию физических лиц в период с 7 по 10 марта 2019 года.

7 марта – рабочий день в офисах будет сокращен на один час.

8 марта – выходной день во всех офисах банка.

9 марта – стандартный рабочий день для всех офисов, чей график предусматривает работу в субботу. Совершить необходимые финансовые операции тюменцы смогут в следующих офисах:

г.Тюмень ул. Московский тракт, 118 09:00 - 18:00

г.Тюмень ул. Червишевский тракт, 19 10:00 - 15:00

г.Тюмень ул. Моторостроителей, 5 09:30 - 16:00

г.Тюмень ул. Республики, 146/2 09:30 - 15:30

г.Тюмень ул. Пермякова, 63/1 09:30 - 16:30

г.Тюмень ул. Газовиков, 43/1 09:00 - 16:00

г.Тюмень ул. Ямская, 75/1, 75/2 09:00 - 17:30

г.Тюмень ул. Беляева, 35 корпус 1/2 10:00 - 16:00

г.Тюмень ул. Мориса Тореза, 1/1 09:00 - 17:00

г.Тюмень ул. Пермякова, 46 09:00 - 18:00

г.Тюмень ул. Александра Пушкина, 11 09:00 - 13:15

10 марта – выходной день во всех офисах банка.

С 11 марта подразделения Сбербанка будут работать в обычном режиме по установленному графику.

- Современные технологии Сбербанка позволяют нашим клиентам самостоятельно совершать практически любые финансовые операции без посещения офисов банка. Воспользоваться финансовыми услугами банка клиенты могут в круглосуточных зонах самообслуживания, а также с помощью сервисов Сбербанк Онлайн и «Мобильный банк», – комментирует заместитель председателя Западно-Сибирского банка – управляющий Тюменским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Подробную информацию о режиме работы отделений можно узнать на сайте банка www.sberbank.ru или по телефону горячей линии 8-800-555-55-50.

ИСТОЧНИК KP.RU