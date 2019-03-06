СЕГОДНЯ 15:07 2019-03-06T15:07:00+03:00

Лучшие оленеводы Югры живут в Сургутском районе . Фото из группы "Глава в районе" в соцсети ВКонтакте

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Оленеводы Виталий Русскин и Лидия Покачева из Сургутского района стали абсолютным чемпионом конкурса профессионального мастерства среди оленеводов Кубок Губернатора ХМАО. Соревнования проходили в Ханты-Мансийске В состязаниях принимали участие 22 оленеводов, из Белоярского, Берёзовского, Сургутского, Нижневартовского и Ханты-Мансийского районов.

Они боролись за звания «Абсолютного чемпиона», «Ветерана оленеводства», «Самого молодого оленевода», «Чемпиона многоборья» и другие.

На первом этапе проверяли знания по основам анатомии, физиологии, зоогигиены северных оленей, методах их содержания и разведения, основным болезням.

Во втором - гонки на оленьих упряжках, лыжах и охотничьих «подволоках», метание тынзяна на хорей. Также будут конкурсы по укладке и перевозке дров на нартах, по снаряжению и разборке упряжки.

Для гостей и участников – ярмарка югорских предпринимателей. Еще – дегустация национальных блюд из оленины и рыбы, катание на оленьих упряжках, мастер-классы по изготовлению национальной игрушки.

ИСТОЧНИК KP.RU