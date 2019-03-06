2019-03-06T14:33:59+03:00
Происшествия

В Нижневартовске держателю карты «помогли» потерять 860 тысяч рублей

Мужчина назвал пароли звонившему
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске держателю карты «помогли» потерять 860 тысяч рублейВ Нижневартовске держателю карты «помогли» потерять 860 тысяч рублейФото: Татьяна Коркина
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Старая схема мошенников вновь сработала. Житель Нижневратовска послушно назвал все коды и пароли и лишился крупной суммы денег.

Полицейским вартовчанин рассказал, что накануне ему позвонил мужчина и представился сотрудником безопасности одного из банков.

Звонивший пояснил, что со счета югорчанина мошенники пытаются перевести деньги. Для блокировки операции он предложил продиктовать номер банковской карты, что мужчина и сделал. После этого заявителю стали поступать смс-сообщения, с одноразовыми паролями, которые он также диктовал лже-клерку. Через некоторое время мужчина получил смс-сообщение о блокировке своей карты в связи с подозрительными операциями и позвонил на горячую линию банка. Как оказалось к этому времени с его сберегательного счета пропали более 860 тысяч рублей.

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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