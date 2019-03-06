В Югре проходит Первенство УрФО по теннису

СЕГОДНЯ 13:55 2019-03-06T13:55:39+03:00

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В Ханты-Мансийском автономном округе в Центре развития теннисного спорта 5 марта стартовало Первенство УрФО по теннису. В день открытия состоялись матчи второго круга.

По данным «ЮграМегаСпорт», в соревнованиях принимают участие спортсмены из двадцати четырех городов страны. Кроме того, соревнования имеют статус открытых, поэтому в состязаниях принимаю участие спортсмены и из других субъектов России, такие как Москва, Сочи, Казань, Таганрог, Барнаул, Химки, Евпатория, Симферополь, Барнаул и Уфа. 101 спортсмен будет бороться за звание сильнейшего спортсмена в одиночном, парном и смешанном разрядах.

Церемония награждения победителей и призеров соревнований состоится в пятницу, 8 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU