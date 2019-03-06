2019-03-06T13:49:41+03:00
Общество

Участковые Югры ходят по домам с цветами и поздравляют женщин

Стражи порядка дарят открытки с тёплыми пожеланиями [ВИДЕО]
Алена Кульмухаметова
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Участковые Югры ходят по домам с цветами и поздравляют женщин. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреУчастковые Югры ходят по домам с цветами и поздравляют женщин. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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В Белоярском районе ХМАО – Югры участковые присоединились к Всероссийской акции «8 марта – В каждый дом» и поздравляют местных жительниц с наступающим Международным женским днем.

Стражи порядка на подведомственной им территории поздравили и вручили жительницам района цветы, а также разместили на информационных стендах листовки с поздравлениями, в которых содержатся не только добрые пожелания, но и важная информация.

Необходимо отметить, что акция уже стала доброй традицией и проходит каждый год на территории всего Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Женщин поздравляют не только участковые уполномоченные полиции, но и сотрудники ГИБДД, патрульно-постовой службы, полицейские из подразделений по вопросам миграции.

В Югре участковые ходят по домам с цветами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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