СЕГОДНЯ 13:47 2019-03-06T13:49:41+03:00

Участковые Югры ходят по домам с цветами и поздравляют женщин. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

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В Белоярском районе ХМАО – Югры участковые присоединились к Всероссийской акции «8 марта – В каждый дом» и поздравляют местных жительниц с наступающим Международным женским днем.

Стражи порядка на подведомственной им территории поздравили и вручили жительницам района цветы, а также разместили на информационных стендах листовки с поздравлениями, в которых содержатся не только добрые пожелания, но и важная информация.

Необходимо отметить, что акция уже стала доброй традицией и проходит каждый год на территории всего Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Женщин поздравляют не только участковые уполномоченные полиции, но и сотрудники ГИБДД, патрульно-постовой службы, полицейские из подразделений по вопросам миграции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/695652" frameborder="0"></iframe> В Югре участковые ходят по домам с цветами.

ИСТОЧНИК KP.RU