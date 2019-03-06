2019-03-06T13:40:07+03:00
Общество

Вартовчан поблагодарили за генеральную уборку города

Ликвидирована 51 несанкционированная свалка
Алена Кульмухаметова
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Вартовчан поблагодарили за генеральную уборку города. Фото с сайта администрации города НижневартовскВартовчан поблагодарили за генеральную уборку города. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Представители общероссийского общественного движения «Народный фронт поблагодарили жителей Нижневартовска за оказанную помощь в организации и подготовке проведения Всероссийской экологической акции «Генеральная уборка страны». Она состоялась в сентябре прошлого года.

- Эффективная организация работы помогла провести мероприятие на хорошем содержательном и организационном уровне, - говорится в благодарственном письме, поступившем на адрес администрации города.

Как сообщили в управлении по природопользованию и экологии администрации Нижневартовска, всего в прошлом году, в рамках 10 городских субботников, жители города убрали территорию площадью 840 га, вывезено 5900 куб.м твердых коммунальных отходов.

- Ликвидирована 51 несанкционированная свалка, вывезено 2157 куб.м твердых коммунальных отходов, 1852 кг биологических отходов, 2858 отработанных люминесцентных ламп. Очищены земельные участки на площади 59 тыс. кв.м Достигнутые в 2018 году показатели на 20% превысили показатели прошлых лет по количеству ликвидированных свалок и объему вывезенных отходов, - сообщил начальник управления по природопользованию и экологии администрации Нижневартовска Владимир Кайгородов.

Добавим, что по версии агентства Domofond, в ежегодном экологическом рейтинге 150 крупнейших городов России Нижневартовск занимает 27-ое место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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