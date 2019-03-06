Югра реализует национальный проект «Экология»

СЕГОДНЯ 13:33 2019-03-06T13:33:51+03:00

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Заседание организационного комитета по подготовке и проведению международной экологической акции «Спасти и сохранить» провел первый заместитель губернатора Югры Геннадий Бухтин.

По его словам, постоянно повышается и роль эколого-просветительской, информационно-разъяснительной деятельности по вопросам экологии, охраны окружающей среды.

Руководитель службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Югры Сергей Пикунов доложил, что нынешняя акция «Спасти и сохранить» будет посвящена вопросам состояния окружающей среды. В этой связи в числе основных направлений – рациональное использование природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду, ее восстановление, формирование экологической культуры.

– В соответствии с постановлением реки Югры относятся к категориям чистых или слабозагрязненных. И то имеющийся уровень загрязненности – это не дело рук человека, а существующей экологической системы, характеризующейся повышенным содержанием железа, марганца, цинка. Данной теме и будет посвящена межрегиональная научно-практическая конференция «Состояние окружающей среды: факторы, оценка, управление. Ее участниками станут представители федерального министерства природных ресурсов и экологии, гидрометеорологического научно-исследовательского центра».

Всего в план проведения акции включено около 30 основных мероприятий: 15 эколого-просветительских, 6 природоохранных, 5 конкурсов и многие другие.

Новинкой нынешней акции станет проведение с 30 мая по 5 июня театральной эконедели. В ее рамках во всех крупных городах состоятся постановки и спектакли на экологическую тематику для семейной аудитории. Участниками тематической недели станут театр обско-угорских народов «Солнце», Няганский театр юного зрителя, Ханты-Мансийский театр кукол, Нижневартовский кукольный театр «Барабашка», а также театр кукол «Волшебная флейта» из Нефтеюганска.

Традиционно состоятся международный марш парков, арт-маевка, конференция ассоциированных школ ЮНЕСКО, молодежный экологический форум «Одна планета – одно будущее» и множество других.

ИСТОЧНИК KP.RU