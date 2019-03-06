2019-03-06T13:00:31+03:00
Общество

Жители Нижневартовска в субботу отпразднуют день рождения города

Запланированы выступления творческих коллективов
Алена Кульмухаметова
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Жители Нижневартовска в субботу отпразднуют день рождения города. Фото с сайта администрации города НижневартовскЖители Нижневартовска в субботу отпразднуют день рождения города. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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В предстоящую субботу, 9 марта, Нижневартовск отметит свой 47-й день рождения. Отпраздновать годовщину со дня присвоения нашему муниципалитету статуса города вартовчан приглашают на площадь Нефтяников. Начало праздника в 16 часов.

Как сообщает оргкомитет, в этот день запланированы выступления творческих коллективов учреждений культуры и работа интерактивных площадок. В «Живом уголке» горожане смогут увидеть различных животных, в «Детской комнате» аниматоры организуют для детей игры и конкурсы с призами.

Любители литературы смогут продемонстрировать литературные знания и таланты в «Домашней библиотеке», «Спортивный уголок» встретит неравнодушных к активному досугу. Не оставят гостей праздника без угощений – на площадке «Кухня» будет представлена выпечка и горячий чай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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