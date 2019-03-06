СЕГОДНЯ 12:56 2019-03-06T12:56:57+03:00

Югорчанин разбил стекло и украл женскую сумочку из автомобиля. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

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Нетрезвого жителя Советского района потянуло на «подвиги». За выходку придётся ответить в суде.

Накануне было предъявлено обвинение 40-летнему местному жителю в краже женской сумочки из автомобиля.

Полицейские установили, что в середине января подозреваемый, находясь в алкогольном опьянении, прогуливался по улице. Проходя мимо автомобиля «Лада», припаркованного между жилыми домами по улице Киевской в городе Советский, разбил найденной бутылкой переднее пассажирское стекло, откуда похитил дамскую сумочку с денежными средствами. Общий ущерб от преступных посягательств составил свыше 12 тысяч рублей.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция инкриминируемой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Материалы уголовного дела направлены в суд.

Добавим, что злоумышленник был ранее неоднократно судим за совершение имущественных преступлений. В настоящее время мужчина содержится в изоляторе временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU