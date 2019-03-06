2019-03-06T12:48:27+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске устраняют последствия сильного снегопада

С начала этой зимы с улиц города вывезено около 800 тысяч кубометров снега
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске устраняют последствия сильного снегопада. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ Ханты-Мансийске устраняют последствия сильного снегопада. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Коммунальщики Ханты-Мансийска продолжают бороться с последствиями циклона, обрушившегося на Югру. В результате капризов стихии в окружном центре только за первые дни недели выпало более 2/3 месячной нормы осадков.

Как рассказал директор Департамента городского хозяйства Сергей Волчков, работники коммунальных хозяйств были готовы к такому развитию событий и уже с выходных перешли в режим повышенной готовности.

В первую очередь были очищены от снега были все подъездные пути к объектам социального назначения, школам и детским садам, больницам, а также стоянки возле образовательных учреждений.

По словам Алексея Мокроусова, начальника отдела благоустройства и природопользования управления благоустройства и развития жилищного хозяйства администрации г. Ханты-Мансийска в понедельник было проведено собрание с управляющими компаниями и принято решение временно складировать снег в кучи на придомовых территориях, и только потом с помощью техники в том числе муниципальных предприятий вывозить снег на специализированные полигоны.

Кучи снега временно складируют во дворах. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

Кучи снега временно складируют во дворах. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

Сотрудники управляющих компаний заявили, что преградой для снегоуборочных машин зачастую являются несознательные жители окружной столицы, которые оставляют свои автомобили во дворах во время уборки снега.

- Некоторые горожане игнорируют наши объявления и обращения о проведении уборочных работ – оставляют свои автомобили на парковочных местах, что сильно затрудняет работу спец.техники. В результате процесс очистки дворов сильно затягивается, и мы не укладываемся в график, - говорит , заместитель генерального директора управляющей компании Павел Булатов.

На уборку снега вышли 100 единиц спецтехники. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

На уборку снега вышли 100 единиц спецтехники. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

Напомним, всего с начала этой зимы с улиц города вывезено около 800 тысяч кубометров снега, для сравнения за весь зимний период 2017\2018 было убрано почти один миллион кубических метров снега. В настоящий момент в ликвидации последствий снегопада задействованы около 100 единиц различной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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